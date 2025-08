Galatasaray-Lazio, Guendouzi: “Lazio forte, Sarri quello di sempre”

La tournée turca della Lazio si chiude con un pareggio per 2-2 contro il Galatasaray. Una prova convincente per la squadra di Sarri, commentata così da Guendouzi ai microfoni di Lazio Style Channel.

Una Lazio forte che avrebbe meritato anche qualcosa in più nel secondo tempo. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a crescere e fare tutto in campo per i nostri tifosi. Questa è una Lazio che ha le qualità per giocare bene, è una Lazio che può crescere. Sarri? È quello di sempre. Abbiamo una bella squadra e se lavoriamo insieme possiamo fare bene e fare una stagione importante per tutti”.