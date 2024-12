CONFERENZA CONTE | "Oggi era importante fare valutazioni. Domenica sarà un'altra gara…"

Arriva la quarta uscita consecutiva dagli Ottavi di Finale di Coppa Italia per il Napoli. Conte rivoluziona i suoi cambiando 11/11 e mettendo in campo una formazione che non aveva mai giocato insieme. Il Napoli non si è mai mostrato pericoloso e si lecca le ferite in viste della partita di domenica dove Conte schiererà i titolari.

Il tecnico dei partenopei è intervenuto al termine del match degli Ottavi di Finale di Coppa Italia nella consueta conferenza stampa post-partita.

