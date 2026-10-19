Lazio, Provstgaard segna alla Juventus: il suo passato da campione negli esports

Oliver Provstgaard ha segnato contro la Juventus il suo primo gol con la maglia della Lazio. Per il difensore danese è un traguardo che riporta l’attenzione anche su una parte meno conosciuta della sua storia: prima di affermarsi in campo, aveva vinto una competizione internazionale negli esports.

Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, nel 2021 Provstgaard conquistò la eChampions League con il nickname OliverPN.

Il primo gol di Provstgaard con la Lazio contro la Juventus

La rete alla Juventus è la prima di Provstgaard in biancoceleste. Negli ultimi mesi, il classe 2003 si è preso la titolarità sia nella Lazio sia nella nazionale della Danimarca.

La vittoria nella eChampions League nel 2021

Nel 2021 il danese vinse la eChampions League battendo in finale il giocatore italiano ER_CACCIA98. Il successo gli valse un premio in denaro di quasi 70mila euro. Nelle competizioni di calcio virtuale usava il nickname OliverPN.

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