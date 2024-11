GdS | Oddo: “Il Porto una formazione esperta ma questa Lazio può continuare a far bene anche in Europa”

La Lazio stasera si prepara alla sfida contro il Porto che inizierà alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti di Baroni vanno alla ricerca della quarta vittoria in Europa dopo quelle contro Dinamo Kiev, Nizza e Twente per rimanere aggrappati al primo posto della classifica europea. Oggi a La Gazzetta dello Sport riporta una breve intervista a Massimo Oddo, allenatore ex difensore (alla Lazio dal 2002 al 2007), che ha parlato della Lazio e del match di stasera.

