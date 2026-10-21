Guendouzi, serata da incubo in Champions: l'errore dell'ex Lazio costa caro al Fenerbahce

Serata da dimenticare per Mateo Guendouzi. L'ex centrocampista della Lazio è finito al centro di uno degli episodi decisivi del pareggio per 2-2 tra Fenerbahce e Slavia Praga, nella terza giornata di Champions League. Un errore in fase di impostazione del francese ha infatti permesso ai cechi di riaprire una partita che sembrava già indirizzata.

Il Fenerbahce aveva costruito un doppio vantaggio in appena undici minuti, prima di subire la rimonta degli avversari. Proprio un retropassaggio sbagliato di Guendouzi ha dato il via alla reazione dello Slavia, completata poi allo scadere.

Guendouzi, il retropassaggio sbagliato regala il gol allo Slavia Praga

L'inizio della formazione turca era stato praticamente perfetto. Al 4' Aydin aveva sbloccato il risultato, mentre all'11' Greenwood aveva firmato il raddoppio, portando il Fenerbahce sul 2-0.

La svolta è arrivata appena quattro minuti più tardi. Al 15', Guendouzi ha sbagliato un retropassaggio, trasformando un pallone apparentemente gestibile in un'occasione per gli avversari.

A sfruttare l'errore è stato Lukas Provod, che dal cuore dell'area di rigore ha battuto Ederson, accorciando immediatamente le distanze.

Un episodio pesante per l'ex biancoceleste, protagonista involontario dell'azione che ha consentito allo Slavia Praga di tornare in partita quando il Fenerbahce sembrava avere il controllo del risultato.

Fenerbahce beffato al 90': lo Slavia completa la rimonta

Dopo il gol del 2-1, la formazione turca non è riuscita a conservare il vantaggio fino al fischio finale.

La beffa è arrivata al 90', quando Pavel Kačor ha trovato la rete del definitivo 2-2, completando la rimonta dello Slavia Praga e negando al Fenerbahce una vittoria che sembrava alla portata dopo l'avvio travolgente.

Per Guendouzi resta così una serata particolarmente complicata, segnata da una disattenzione che ha inciso sull'andamento della gara.

Nella pagina successiv guarda il video dell'errore di Guendouzi