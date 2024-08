Musetti sfida Djokovic in semifinale alle Olimpiadi di Parigi 2024: ecco l'orario e dove vedere il match

Il 2 agosto 2024, l'attenzione del mondo del tennis sarà focalizzata sulla semifinale maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024, che vedrà opposti Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Questo incontro promette di essere una delle sfide più entusiasmanti del torneo, mettendo a confronto il talento emergente italiano con l'esperienza e la classe del campione serbo.

depositphotos

Programma e orari della sfida

La semifinale si terrà presso il celebre Roland Garros, uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale. L'incontro tra Musetti e Djokovic è previsto non prima delle ore 19:00 (Court Philippe-Chatrier, primo in ordine di gioco). La sessione di gare inizierà alle 12:00.

Dove vedere il match

La sfida sarà visibile sulla RAI che trasmetterà l'evento in diretta sui suoi canali sportivi, con la possibilità di seguire il match anche in streaming tramite la piattaforma RaiPlay. Sono inoltre visibili su Eurosport, canale disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.