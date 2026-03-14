Women Live | Serie A, Napoli-Lazio 0-0: inizio secondo tempo
Tutto pronto per la 16° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Napoli e Lazio
Tutto pronto per la 16° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Napoli e Lazio
Si torna in campo dopo gli impegni delle nazionali, che hanno visto alcune biancocelesti impegnate con le rispettive federazioni. Per il 16° turno di Serie A la Lazio Women di Grassadonia fa visita al Napoli di Sassarini allo Stadio Giuseppe Piccolo a Cercola sempre con l'obiettivo di accorciare le distanze alla zona Champions.
Le formazioni ufficiali
NAPOLI WOMEN (4-2-4): Beretta; Beretta; Pettenuzzo, Henriksen, Vergani, Giordano; Bellucci, Sciabica; Carcassi, Floe, Banusic, Faurskov. A disposizione: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlic, Barker, Kozak, Kjolholdt, Troan, A. D'Angelo, O. D'Angelo, Musumeci. Allenatore: David Sassarini
LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Visentin, Benoit, Martin, Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Karczewska. A disposizione: Bacic, Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Castiello, Monnecchi, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Giuseppe Rispoli (sez. Locri)
Assistenti: Pasquale Gatto - Angelo Mazza
IV ufficiale: Domenico Petraglione
Operatore FVS: Tommaso Tagliafierro
Il live del match tra Napoli e Lazio
-
66'
Sostituzione Lazio
IN Monnecchi OUT Castiello
-
59'
Cambi per il Napoli
IN D'Angelo e Kozak OUT Sciabica e Faurskov
-
59'
Rigore negato
Il direttore di gara nega il rigore alle partenopee: Castiello tocca la sfera in area dopo esser stata spinta dai un'avversaria, tocco involontario
-
55'
Proteste delle partenopee per un possibile tocco di mano di Castiello, il tecnico Sassarini decide di giocarsi la prima carta dell'FVS
-
54'
Napoli a un passo dal gol, ma Durante respinge
-
50'
Sinistro al volo di Banusic, Durante blocca senza problemi
-
45'
Inizio secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco dopo un primo tempo aperto e con tante occasioni da entrambe le parti
-
49'
Fine primo tempo
Termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Napoli e Lazio
-
49'
Doppio miracolo di Durante
Durante salva la Lazio dopo una doppia chance del Napoli
-
45'
Recupero primo tempo
Quattro minuti di recupero al termine del primo tempo
-
40'
Occasione Lazio
Punizione di Benoit, Beretta risponde ancora una volta presente e nega l'occasione
-
38'
Gioco fermo
Karczewska a terra, intervenuto anche lo staff medico biancoceleste
-
36'
Lazio pericolosissima
Cross di Oliviero respinto da Beretta
-
34'
Rischio del Napoli
Rimpallo del Napoli con Pettenuzzo che ha calciato involontariamente proprio verso la sua porta
-
32'
Cartellino giallo
Ammonita Bellucci a seguito di una trattenuta prolungata ai danni di Le Bihan
-
31'
Visentin a terra per un contatto in area di rigore
Visentin ancora giù in area di rigore per un fallo della numero 32 partenopea, ancora nulla per il direttore di gara nonostante le proteste della calciatrice
-
29'
Cambio per la Lazio
IN Castiello OUT Martin
-
28'
Infortunio per Martin
Infortunio muscolare per Martin, cambio forzato per Grassadonia. Il centrocampista si ì accasciata a terra dopo aver rimediato un problema muscolare
-
28'
Visentin terra in area di rigore per l'uscita di Beretta. Non c'è nulla per l'arbitro, che aveva fischiato pochi istanti prima per un fallo precedente
-
26'
Gioco fermo
A terra Giordano per un problema alla coscia
-
20'
Traversa di Simonetti
Lazio a un passo dal gol con Simonetti, ma la trasversa ha negato l'occasione alle laziali
-
19'
Occasione Lazio
Cross di Simonetti in mezzo l'area per Karczewska, il tiro della polacca viene respinto dal portiere del Napoli, che si salva momentaneamente
-
14'
Errore di Durante
Male Durante per una respinta sbagliata che finisce sui piedi di Faurskov, ma che fortunatamente non riesce a sfruttare a suo vantaggio
-
13'
Occasione Lazio
Anche la Lazio si rende pericolosa con un tiro di Karczewska, ma l'arbitro fischia fallo a favore delle partenopee
-
10'
Occasione Napoli
Ci prova Carcassi da fuori area, Durante respinge la prima vera occasione del match
-
8'
Partenopee aggressive in questi primi minuti di gioco
-
1'
Fischio d'inizio!
Tutto pronto allo Stadio Giuseppe Piccolo a Cercola per la sfida di campionato tra Napoli e Lazio, valevole per il 16° turno di Serie A.
Squadre schierate in campo, primo possesso affidato alle ospiti. Si comincia!