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Women Live | Serie A, Napoli-Lazio 0-0: inizio secondo tempo

Tutto pronto per la 16° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Napoli e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la 16° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Napoli e Lazio

Ginevra Sforza /

Si torna in campo dopo gli impegni delle nazionali, che hanno visto alcune biancocelesti impegnate con le rispettive federazioni. Per il 16° turno di Serie A la Lazio Women di Grassadonia fa visita al Napoli di Sassarini allo Stadio Giuseppe Piccolo a Cercola sempre con l'obiettivo di accorciare le distanze alla zona Champions.

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Le formazioni ufficiali

NAPOLI WOMEN (4-2-4): Beretta; Beretta; Pettenuzzo, Henriksen, Vergani, Giordano; Bellucci, Sciabica; Carcassi, Floe, Banusic, Faurskov. A disposizione: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlic, Barker, Kozak, Kjolholdt, Troan, A. D'Angelo, O. D'Angelo, Musumeci. Allenatore: David Sassarini

LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Visentin, Benoit, Martin, Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Karczewska. A disposizione: Bacic, Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Castiello, Monnecchi, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Giuseppe Rispoli (sez. Locri)

Assistenti: Pasquale Gatto - Angelo Mazza

IV ufficiale: Domenico Petraglione

Operatore FVS: Tommaso Tagliafierro

Il live del match tra Napoli e Lazio

  • 66'
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    Sostituzione Lazio

    IN Monnecchi OUT Castiello

  • 59'
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    Cambi per il Napoli

    IN D'Angelo e Kozak OUT Sciabica e Faurskov

  • 59'
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    Rigore negato

    Il direttore di gara nega il rigore alle partenopee: Castiello tocca la sfera in area dopo esser stata spinta dai un'avversaria, tocco involontario

  • 55'
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    Proteste delle partenopee per un possibile tocco di mano di Castiello, il tecnico Sassarini decide di giocarsi la prima carta dell'FVS

  • 54'
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    Napoli a un passo dal gol, ma Durante respinge

  • 50'
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    Sinistro al volo di Banusic, Durante blocca senza problemi

  • 45'
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    Inizio secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco dopo un primo tempo aperto e con tante occasioni da entrambe le parti

  • 49'
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    Fine primo tempo

    Termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Napoli e Lazio

  • 49'
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    Doppio miracolo di Durante

    Durante salva la Lazio dopo una doppia chance del Napoli

  • 45'
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    Recupero primo tempo

    Quattro minuti di recupero al termine del primo tempo

  • 40'
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    Occasione Lazio

    Punizione di Benoit, Beretta risponde ancora una volta presente e nega l'occasione

  • 38'
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    Gioco fermo

    Karczewska a terra, intervenuto anche lo staff medico biancoceleste

  • 36'
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    Lazio pericolosissima

    Cross di Oliviero respinto da Beretta

  • 34'
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    Rischio del Napoli

    Rimpallo del Napoli con Pettenuzzo che ha calciato involontariamente proprio verso la sua porta 

  • 32'
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    Cartellino giallo

    Ammonita Bellucci a seguito di una trattenuta prolungata ai danni di Le Bihan

  • 31'
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    Visentin a terra per un contatto in area di rigore

    Visentin ancora giù in area di rigore per un fallo della numero 32 partenopea, ancora nulla per il direttore di gara nonostante le proteste della calciatrice

  • 29'
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    Cambio per la Lazio

    IN Castiello OUT Martin

  • 28'
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    Infortunio per Martin

    Infortunio muscolare per Martin, cambio forzato per Grassadonia. Il centrocampista si ì accasciata a terra dopo aver rimediato un problema muscolare

  • 28'
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    Visentin terra in area di rigore per l'uscita di Beretta. Non c'è nulla per l'arbitro, che aveva fischiato pochi istanti prima per un fallo precedente

  • 26'
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    Gioco fermo

    A terra Giordano per un problema alla coscia

  • 20'
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    Traversa di Simonetti

    Lazio a un passo dal gol con Simonetti, ma la trasversa ha negato l'occasione alle laziali

  • 19'
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    Occasione Lazio

    Cross di Simonetti in mezzo l'area per Karczewska, il tiro della polacca viene respinto dal portiere del Napoli, che si salva momentaneamente 

  • 14'
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    Errore di Durante

    Male Durante per una respinta sbagliata che finisce sui piedi di Faurskov, ma che fortunatamente non riesce a sfruttare a suo vantaggio

  • 13'
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    Occasione Lazio

    Anche la Lazio si rende pericolosa con un tiro di Karczewska, ma l'arbitro fischia fallo a favore delle partenopee 

  • 10'
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    Occasione Napoli

    Ci prova Carcassi da fuori area, Durante respinge la prima vera occasione del match

  • 8'
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    Partenopee aggressive in questi primi minuti di gioco

  • 1'
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    Fischio d'inizio!

    Tutto pronto allo Stadio Giuseppe Piccolo a Cercola per la sfida di campionato tra Napoli e Lazio, valevole per il 16° turno di Serie A.

    Squadre schierate in campo, primo possesso affidato alle ospiti. Si comincia!

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