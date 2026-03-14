Women | Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Karczewska prima punta, out Piemonte

Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Sassarini in vista di Napoli-Lazio

Ginevra Sforza /

In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 15:00, i due allenatori di Napoli e Lazio hanno diramato le loro formazioni ufficiali.

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Le formazioni ufficiali del Napoli

NAPOLI WOMEN (4-2-4): Beretta; Beretta; Pettenuzzo, Henriksen, Vergani, Giordano; Bellucci, Sciabica; Carcassi, Floe, Banusic, Faurskov. A disposizione: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlic, Barker, Kozak, Kjolholdt, Troan, A. D'Angelo, O. D'Angelo, Musumeci. Allenatore: David Sassarini

Le undici titolari di Grassadonia

LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Visentin, Benoit, Martin, Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Karczewska. A disposizione: Bacic, Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Castiello, Monnecchi, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia

Piemonte out

L'attaccante biancoceleste non sarà a disposizione di mister Grassadonia. La società ha pubblicato la lista delle calciatrici in vista della sfida contro il Napoli, in cui ha sottolineando l'assenza della numero 18 “a causa di fastidi di natura muscolare”.

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