Women | Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Karczewska prima punta, out Piemonte
Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Sassarini in vista di Napoli-Lazio
In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 15:00, i due allenatori di Napoli e Lazio hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali del Napoli
NAPOLI WOMEN (4-2-4): Beretta; Beretta; Pettenuzzo, Henriksen, Vergani, Giordano; Bellucci, Sciabica; Carcassi, Floe, Banusic, Faurskov. A disposizione: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlic, Barker, Kozak, Kjolholdt, Troan, A. D'Angelo, O. D'Angelo, Musumeci. Allenatore: David Sassarini
Le undici titolari di Grassadonia
LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Visentin, Benoit, Martin, Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Karczewska. A disposizione: Bacic, Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Castiello, Monnecchi, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia
Piemonte out
L'attaccante biancoceleste non sarà a disposizione di mister Grassadonia. La società ha pubblicato la lista delle calciatrici in vista della sfida contro il Napoli, in cui ha sottolineando l'assenza della numero 18 “a causa di fastidi di natura muscolare”.