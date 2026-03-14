Conferenza Sarri: "Ringrazio i tifosi, penso che domani andrò sotto la curva…"

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, sifda in programma domani alle 20:45.

Le parole in conferenza stampa di Sarri

Sia io sia i ragazzi siamo tutti contenti di giocare davanti alla nostra gente e in uno stadio pieno. A nome mio e dei giocatori li ringraziamo, speriamo di farlo anche sul campo al netto di una gara difficilissima. È una forte motivazione per noi, anche perché il rischio può essere quello delle motivazioni, che noi dobbiamo cercare con obiettivi interni. Questa squadra ha sbagliato 2-3 partite, poi sull'impegno e la dedizione non può essere accusata più di tanto. Mi aspetto delle conferme, anche qualcosa di più, nell'ultima partita abbiamo approcciato benissimo come mentalità, abbiamo chiuso con aggressività, in mezzo dobbiamo togliere alcuni momenti di passività.

Che partita si aspetta

Il Milan ha caratteristiche ben definite, ti colpisce anche quando non sembra in controllo della gara. Grandi qualità tecniche e fisiche, una partita in cui non dobbiamo concedere il campo aperto, hanno accelerazioni devastanti. Però poi non dobbiamo portarli in area, tatticamente è difficilissima.

Regia?

In questi giorni stiamo provando Patric e Taylor, poi vedremo quando andremo a definire la mossa. Romagnoli cercheremo fino a domani mattina ma la situazione non è semplicissima.

Calci da fermo

I piazzati ora sono un problema per limiti strutturali. Poi dovendo cambiare formazione devo cambiare anche la posizione dei calciatori sui piazzati, tutto ciò non agevola il risultato.

I tifosi l'hanno invitata sotto la Nord.

Hanno avuto peso anche per le scelte passate, non solo future. Questo è un ambiente che mi piace, la gente mi piace, sono in sintonia. Avranno un peso. Il fatto che mi vogliano salutare mi fa piacere, io di solito non vado per rispetto dei miei giocatori, sono loro che devono avere il "palco". Penso che domani però andrò.

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