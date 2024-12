FORMELLO | Ajax-Lazio: torna Rovella, davanti Dia-Taty

Prima volta da avversari in competizioni ufficiali per Lazio e Ajax, la prima contro la quarta della classe per una sfida che potrebbe regalare ai biancocelesti la matematica qualificazione agli ottavi di finale in caso di vittoria. Marco Baroni prosegue con le rotazioni cambiando otto giocatori rispetto alla vittoria contro il Napoli in campionato con alcune scelte che sono obbligatorie come quelle di Castellanos e Rovella. La punta argentina guiderà l’attacco vista la squalifica in Serie A che non lo farà scendere in campo lunedì prossimo contro l’Inter, il regista invece ha scontato la stessa domenica scorsa e permetterà a Guendouzi di tirare il fiato. Sulla trequarti rientra Tchaouna a destra con Pedro che si sposta sulla corsia mancina lasciando a Dia la zona centrale del campo. Il tecnico vuole concedere minutaggio all’attaccante senegalese che deve ritrovare la forma migliore gestendolo nel corso della gara. Confermato in mediana Dele-Bashiru che sta prendendo sempre più confidenza con il nuovo ruolo mentre non sarà convocato Vecino. Il centrocampista uruguaiano è reduce da una lesione muscolare, aveva ripreso a lavorare in modo differenziato sul campo da qualche giorno ma l’assenza durante la rifinitura di questa mattina lo esclude dai partenti per l’Olanda salvo sorprese. L’alternanza sulla corsia di destra vede Lazzari dal primo minuto per Marusic mentre sulla fascia mancina è tornato Pellegrini con Nuno Tavares che si accomoda in panchina. Al centro ci saranno Gigot e Patric a protezione di Mandas. Non si sono allenati Provedel per una influenza e Romagnoli per una contusione rimediata al Diego Armando Maradona.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Isaksen, Zaccagni, Noslin.

Squalificati: -

Diffidati: Gigot, Pellegrini, Zaccagni

Indisponibili: Castrovilli, Vecino.

ARBITRO

Ivan Kružliak dalla Slovacchia

Assistenti: Hancko (SVK) - Adam Jekkel (SVK)

IV uomo: Kralović (SVK)

VAR: Kwiatkowski (POL)

AVAR: Delajod (FRA)