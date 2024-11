Lazio-Porto, Tchaouna nel pre: "Alla Lazio c'è molta qualità. Su Baroni dico che..."

È tutto pronto per l'inizio del match tra Lazio e Porto, 4° giornata di UEFA Europa League.

Baroni scioglie i dubbi: parte Tchaouna dal 1'

Da pochi minuti sono state rese note le formazioni ufficiali, e sulla destra agirà Tchaouna dal primo minuto. C'è molta attesa per vedere in azione l'esterno francese ex Salernitana in una gara di questo tipo, e proprio ai microfoni di Sky Loum Tchaouna ha parlato del suo m omento alla Lazio e delle sue sensazioni attuali. Di seguito le parole dell'esterno francese:

"Mister Baroni un grande. Alla Lazio…"

Sì, è differente giocare alla Lazio perché ci sono molti giocatori di qualità offensivi che puntano, possono fare gol e hanno molta tecnica. Il mister sta facendo un buon lavoro per continuare questo periodo, adesso però dobbiamo pensare solo alla partita di questa sera e poi penseremo al Porto

Il giocatore ha poi proseguito sulle frequenze di LSC: