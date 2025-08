Roma, cambia la fascia da capitano: non sarà più Pellegrini

Nuova regola, nuova leadership

Gian Piero Gasperini, neo allenatore della Roma, ha introdotto un nuovo criterio per l’assegnazione della fascia da capitano: non più un unico titolare fisso, ma un sistema basato su presenze ed esperienza. Dopo l’allenamento odierno, l’ex tecnico dell’Atalanta ha comunicato alla squadra che sarà il giocatore con più minuti e continuità in campo a indossare la fascia, con l’obiettivo di valorizzare il peso specifico dei senatori sul terreno di gioco.

Pellegrini scende nelle gerarchie

Secondo quanto riportato da DAZN, le nuove gerarchie interne vedono al primo posto Stephan El Shaarawy, seguito da Bryan Cristante. Solo al terzo gradino si colloca Lorenzo Pellegrini, che perde così ufficialmente la fascia che aveva indossato nelle ultime stagioni. Una decisione che segna un cambio di rotta netto nella gestione del gruppo, affidando la guida della squadra a chi garantisce maggiore presenza e affidabilità nel presente.