Kamada sul suo futuro: "Non ho ancora deciso, ma sento che l'allenatore si fida di me"

Il futuro di Kamada è ancora un'incognita, ma, come affermato anche dal ds Fabiani nei giorni scorsi, a breve se ne saprà di più. Il giapponese deve dare una risposta entro fine maggio e se fino a un mese fa sembrava certo il suo addio, ora c'è qualche spiraglio per la sua permanenza a Roma.

Le parole di Kamada

Ieri Kamada ha parlato ai microfoni del portale giapponese SportsHochi, e le sue parole sono state riportate anche dal Corriere dello Sport. Il centrocampista ha fatto sapere che le notizie uscite nei giorni scorsi in merito alla sua clausola sono false: “I media hanno indicato molte squadre come mia prossima destinazione, ma non è vero. Non ho preso alcuna decisione. Adesso sento che l'allenatore si fida e si prende cura di me, penso che sia adatto al mio gioco sotto tanti punti di vista. Ho giocato in questo modo in Germania, quindi ora mi sento molto a mio agio. Sono davvero felice di poter aiutare la squadra"

Kamada trasformato con Tudor

Dichiarazioni che tengono aperte le porte alla Lazio. Entro il 30 maggio sarà lui a decidere se rimanere o meno, ma di certo il cambio sulla panchina ha modificato scenari che sembravano scontati. Con Tudor ha disputato 4 partite su 4 da titolare in campionato, subentrando in Coppa Italia contro la Juve. Venerdì col Genoa non stava brillando, anzi ha rischiato di mandare i padroni di casa in vantaggio. Eppure, ha continuato a giocare come nulla fosse e ha portato poi allo sviluppo dell'azione decisiva, in cui ha servito un assist per Luis Alberto che ha insaccato subito in rete.