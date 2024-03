AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, Tudor sarebbe già a Roma per incontrare il Presidente della Lazio Claudio Lotito. I due avrebbero già un accordo verbale sulla base di un contratto di 18 mesi. Ore le due parti sono a lavoro er trattare lo staff dell'allenatore croato.

_______________________________________________________________________________________

Dopo la notizia delle dimissioni dell'intero staff tecnico di Maurizio Sarri, eccezion fatta per il suo ex-vice Giovanni Martusciello che resta alla guida della Lazio, Lotito sta cominciando a guardarsi intorno per nominare un nuovo allenatore che concluda la stagione attuale ed inizi la prossima. A tal proposito Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha appena twittato affermando che si è entrati nel vivo della trattativa per Igor Tudor, con l'allenatore croato che sarebbe atteso a Roma per discutere direttamente di persona con il presidente Claudio Lotito. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul tavolo ci sarebbe un contratto fino al 2025.

La situazione è dunque in evoluzione e la Lazio deve lavorare su più fronti: dare uno staff a Giovanni Martusciello per permettergli di allenare almeno fino a sabato e continuare i casting e le trattative per il nuovo allenatore. La cosa certa è che sabato la Lazio farà visita al Frosinone e sulla panchina dovrebbe sedere Martusciello, poi ci sarà la sosta per le nazionali e lì si capirà di più.

L'impressione è che già dalle prossime ore si potrà capire molto di più su quella che sarà la guida tecnica della Lazio, con la la situazione che è in continua evoluzione.

Questo il tweet di Matteo Moretto su X:

"La trattativa Lazio-Tudor entra nel vivo. L’allenatore è atteso a Roma in queste ore per parlare direttamente con il presidente Claudio Lotito. Sul tavolo un contratto fino a fine stagione più un altro anno."