Casadei si avvicina: le ultime secondo Gianluca Di Marzio

La Lazio sta conducendo per 0-3 in casa del Verona ma il calciomercato non si ferma: la società biancoceleste vuole regalare un centrocampista a Marco Baroni vista l’emergenza in quel reparto.



La Lazio si avvicina a Casadei

Un nome caldo in casa Lazio è proprio quello di Cesare Casadei: la Lazio sembra aver individuato in lui il centrocampista mancante nella rosa. In questi minuti, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dato aggiornamenti importanti sulla trattativa.

Il punto di Gianluca Di Marzio

Il club biancoceleste è infatti più vicino a Cesare Casadei del Chelsea dopo le trattative degli ultimi giorni. Si è ridotta a 2 milioni di euro la distanza tra domanda e offerta, e i due club stanno ora cercando di colmarla con l’inserimento di alcuni bonus.

Intanto, il Torino valuta il rilancio: il club granata rischia infatti di essere sorpassato definitivamente dai capitolini che hanno trovato la formula giusta da cui partire per raggiungere l’intesa con il Chelsea.