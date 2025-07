Lazio, parla il medico: “Meno infortuni per la prossima stagione, il 90% dei biancocelesti…”

L’obiettivo della Lazio è migliorare su ogni fronte, anche quello degli infortuni. Durante la scorsa stagione a fermarsi sono stati soprattutto Patric, Vecino, Castellanos e principalmente Nuno Tavares. Invece, d’ora in poi, servirà il massimo risultato in tempi brevi per i k.o. dei biancocelesti: la radiologia interventistica in ambito osteo-articolare è anche questo. Lo ha affermato, in un’intervista al quotidiano Il Messaggero, Salvatore Masala, professore ordinario e direttore SC di Scienze Radiologiche Interventistiche e d’Urgenza alla facoltà di Medicina, Chirurgia e Farmacia dell’Università di Sassari, ma operatore anche a Villa Mafalda (clinica di riferimento per la Lazio).

L’intervista di Masala

Quando nasce la radiologia interventistica e scopi

Negli anni 60 per il versante vascolare, poi si è spostata su quello muscolo-scheletrico. Io l’ho studiata in Francia e in America e, nel 1995, l‘ho importata in Italia. Lo scopo è la precisione, l’immediata risoluzione dei problemi senza incorrere in trattamenti lunghi e, infine, il sollievo del paziente.

Come si opera

Utilizziamo delle tecniche con l’ausilio della diagnostica per posizionare aghi o altri devices, senza incidere la cute. Sono dette “percutanee o “mini-invasive”.

Tra le problematiche più diffuse, la pubalgia

Noi, quando c’è indicazione, utilizziamo le radiofrequenze con piccoli aghi a livello dei nervi del pube che in 10 minuti tolgono il dolore. La bontà del trattamento è la rapidità con cui il paziente viene rimesso a disposizione. È perfetto per lo sportivo agonista di oggi non può permettersi di stare troppo fermo, soprattutto nel calcio.

I 23 ko muscolare della Lazio nell’ultimo anno

Il 90% dei giocatori biancocelesti è venuto a noi per questi problemi. È importante in questi casi quantificare subito l’entità dell’infortunio per procedere nel modo migliore. Come si può evitare tutto ciò? Va calibrato il tipo di preparazione, ma soprattutto è vietato accelerare i tempi. Il muscolo deve guarire bene per scongiurare il peggio. Spesso può influire la colonna vertebrale, qui siamo specializzati. Utilizziamo delle piccole infiltrazioni o la radiofrequenza per le lombalgie, l’ossigeno-ozono per le ernie, oppure cementiamo le fratture vertebrali in quattro ore evitando al paziente di stare un mese col busto. Infine, ci occupiamo anche di fascite plantare.

Le stagioni interminabili del calcio moderno