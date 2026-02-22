Colpo Parma a San Siro: Troilo stende il Milan nel finale

Si interrompe la striscia positiva del Milan, battuto a sorpresa dal Parma davanti al pubblico di San Siro. A decidere la sfida è stato Troilo, a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo nel finale di gara, regalando tre punti pesantissimi alla squadra di Cuesta.



I rossoneri, oggi senza Allegri in panchina, non perdevano da settembre e arrivavano da 24 risultati utili consecutivi. Il ko interno pesa anche in chiave classifica: il Milan scivola a dieci lunghezze dall’Inter, mentre il Parma si prende l’intera posta in palio e allunga sulla zona calda, portandosi a +11 sulla terzultima in attesa del risultato tra Fiorentina e Pisa.