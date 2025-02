Lazio, ecco l'offerta di gennaio dal Napoli per Zaccagni

Il calciomercato di gennaio è stato particolarmente movimentato per i club del campionato di Serie A, anche la Lazio, che solitamente agisce molto poco, è stata protagonista di ben tre entrate per aiutare il mister Baroni a raggiungere l'importante traguardo di una qualificazione in Champions League.

Non solo però entrate, la Lazio ha dovuto respingere anche degli assalti ai suoi top player. Le prime voci parlavano di un forte interessamento del Chelsea su Nuno Tavares, alcuni tabloid inglesi parlavano anche di un'offerta ufficiale pronta ad arrivare, cosa poi che non si è concretizzata anche per la posizione dei biancocelesti. L'altro nome è Mattia Zaccagni, il quotidiano Il Messaggero ha svelato come il forte interesse di Antonio Conte sia sfociato in una offerta concreta da parte del Napoli.

L'offerta del Napoli per Zaccagni

Solo oggi, grazie a Il Messaggero, scopriamo quanto il Napoli voleva Zaccagni. Non era semplice interesse ma il club di De Laurentiis ha formulato un'offerta concreta presentata a Claudio Lotito. La partenza di Khvicha Kvaratskhelia al Psg ha portato in casa Napoli una importante liquidità e l'allenatore Antonio Conte ha espresso il suo desiderio per sostituirlo. Il nome è stato quello di Zaccagni con il presidente del Napoli che ha messo sul piatto 20 milioni di euro per provare a portarlo a giocare allo stadio Maradona.

La risposta della società Lazio

Un'offerta immediatamente e nettamente respinta. La Lazio ha rifiutato i 20 milioni di euro offerti dal Napoli. Lotito ha detto no e insieme a lui anche il giocatore che nel periodo di gennaio, in pieno calciomercato, è stato intervistato e alla domanda su un importante interessamento del Napoli ha risposto di volere soltanto la Lazio. Mattia Zaccagni è con testa e cuore concentrato solo sulla maglia dei capitolini.