L’ex falconiere Bernabè: “Lotito ingrato, lo denuncerò. Resterò a Formello fino…”

È oramai passato un mese da una delle vicende più tristi del mondo biancoceleste: il licenziamento dell’ormai ex falconiere della Lazio Juan Bernabè e l’assenza dell’aquila Olympia nel pre partita delle gare casalinghe della Lazio. Sabato contro il Napoli, ancora una volta, i tifosi dovranno rinunciare all’emozionante rito dell’aquila: in tutto ciò, i rapporti fra il falconiere e la società sembrano tutt’altro che distesi.

La vicenda

Dopo l’intervento chirurgico del falconiere e la pubblicazione di immagini inappropriate sui social, seguiti dall’immediato licenziamento per violazione del codice etico che danno di immagine, l’ormai ex falconerie della Lazio, Juan Bernabè, non ha mai smesso di rilasciare dichiarazioni sul mondo biancoceleste e sulla sua vicenda. La società non ha nessuna intenzione di riprendere i rapporti con lo spagnolo, anzi ha richiesto al falconiere di lasciare la foresteria di Formello che lo ha ospitato per più di 10 anni (grazie ad un certificato medico, Bernabè ha potuto prolungare la sua permanenza al centro sportivo). Come riporta Il Corriere della Sera, nelle ultime ore, Bernabè ha rilasciato nuove dichiarazioni, questa volta attaccando duramente il presidente Claudio Lotito.

Le dichiarazioni di Bernabè nella prossima pagina