PAGELLE - Immobile e Isaksen ci provano. Che pasticcio fra Luis Alberto e Provedel

Provedel 4,5 - Regala il pareggio al Bologna con una svirgolata goffa che consegna il pallone a Fabbian. Non può fare nulla sulla violenta conclusione di Zirkzee che regala i tre punti agli emiliani.

Lazzari 5 - Gara sottotono per il terzino che rimane sempre bloccato, quelle rare volte che si sgancia in avanti combina troppo poco. Sfrutta poco la presenza di un ispirato Isaksen davanti a lui.

Dal 77' Pellegrini 5,5 - Serviva la sua spinta per provare a recuperare il risultato, i suoi cross finiscono in curva o ai bolognesi.

Patric SV - Dura appena dieci minuti la partita dello spagnolo, ko per un colpo alla caviglia.

Dall'11' Casale 5,5 - Entra a freddo per l'infortunio del compagno. Ha la responsabilità di tenere in gioco El Azzouzi libero di pareggiare, una colpa minima rispetto al pasticcio dei compagni.

Gila 6,5 - Ancora una volta uno dei migliori in campo. Lo spagnolo accetta il confronto con Zirkzee riuscendo a tenerlo a bada, tenta anche qualche affondo in avanti per scuotere la squadra.

Marusic 5 - Parte a sinistra e finisce a destra sempre con lo stesso sterile risultato. Sfrutta poco e male le sovrapposizioni, entra in ritardo in occasione del raddoppio rossoblù rimediando il giallo ma senza interrompere l'azione.

Guendouzi 5,5 - La testa di Lucumì sulla linea gli nega il nuovo vantaggio sul finire del primo tempo. Unico guizzo di una partita in cui soffre il dinamismo degli emiliani.

Cataldi 5,5 - Difficile mettere ordine in una squadra che dura mezzora, prova a mantenere la lucidità fino al novantesimo ma finisce per collassare come i compagni nell'azione che porta al raddoppio degli ospiti.

Luis Alberto 4,5 - Prestazione scialba dello spagnolo che fatica a tornare il numero 10 che illumina la scena. Solito schema in uscita dal basso ma stavolta restituisce a Provedel un pallone terrificante che il portiere svirgola. Un errore troppo grave per lui.

Dal 77' Kamada SV

Isaksen 7 - Sradica il pallone e lancia Immobile, alla seconda occasione gli viene restituito l'assist e batte il portiere polacco. Il duello si rinnova poco dopo ma arriva il miracolo di Skorupski a deviare sul palo.

Dal 65' Pedro 5,5 - Il suo ingresso in campo vale per i tabellini ma non per l'economia della partita.

Immobile 7 – Un Capitano al servizio della squadra. Non si fa ingolosire dalla conclusione servendo a Isaksen il più comodo dei tap in, poco prima aveva timbrato ma un fuorigioco di centimetri gli ha negato la gioia.

Dal 65' Castellanos 5,5 - Come al solito imposta la sua porzione di gara nel duellare con i difensori avversari che stavolta non gli concedono un centimetro.

Felipe Anderson 5,5 - Le fatiche di Champions si fanno sentire per il brasiliano che si accende a intermittenza fino a sparire del tutto dal campo nella parte finale.

All. Sarri 5,5 - Ha provato a gestire le energie fisiche e nervose in questi giorni, la squadra reagisce bene nelle fasi iniziali per poi calare vistosamente. Il Bologna è paziente, se poi gli arrivano anche i regali della difesa è dura fare risultato.