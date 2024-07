Roma, ritirata dal mercato la tuta con i presunti colori della Lazio

A seguito della rivolta dei tifosi sui social network, la Roma avrebbe tolto dal mercato la tuta biancoceleste che aveva alzato più di qualche polemica tra i tifosi giallorossi. La tuta in questione, presentata il 1° luglio, da Roma e Adidas, oltre al colore rosso e alcuni inserti in oro, presentava una vistosa fascia celeste sotto una piccola banda bianca, colori tipici della maglia della Lazio. La scelta dei colori è stata immediatamente condannata dai tifosi giallorossi, che si sono scatenati sui social network, chiedendo a voce alta giustificazioni dalla società. La Roma fa sapere di aver ritirato dal mercato la tuta in questione, che da oggi non sarà più in vendita in alcuno store fisico o virtuale, ma non è tutto.

Il pugno duro della società

Secondo Sky Sport e Gazzetta dello Sport i Friedkin avrebbero avviato un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile marketing della società, oltre ad averlo sospeso dall'incarico. La società ha dunque risposto prontamente alle polemiche dei tifosi giallorossi, ritenendo di non poter passare sopra a un errore così grave. Anche dopo essere stata ufficialmente ritirata dal mercato, la tuta resterà comunque oggetto per molto tempo di discussioni nell'ambiente romano.

Depositphotos

La scelta dei colori secondo il portavoce di Adidas

Il portavoce di Adidas avrebbe giustificato la scelta dei colori bianco e celeste con il richiamo al murale "antinquinamento" nel quartiere romano di Ostiense, ad opera dello street artist Federico Massa, in arte Iena Cruz. Lo stesso portavoce ha tenuto inoltre a specificare che non si trattasse del colore celeste, ma di un particolare verde acqua che appare nel murale sopracitato. Inutile dire che queste giustificazioni sembrano essere servite a nulla.