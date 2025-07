Di Vaio: "Immobile al Bologna? Non è una trattativa semplice, ma lui desidera rientrare"

Sembra che la grande leggenda Ciro Immobile sia pronto per tornare in Italia e vestire la maglia di una nuova squadra, infatti, dopo l'interesse del Bologna per calciatori come Pio Esposito, i rossoblu hanno deciso di provare a far entrare il grande calciatore Ciro Immobile nella loro famiglia, tuttavia, manca ancora il consenso del Besiktas, dato che l'attaccante è ancora legato al club turco. Riguardo a questa trattativa si è espresso il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio ai microfoni di Sportitalia.

Marco Di Vaio a Sportitalia

Sicuramente io posso capirne la prospettiva e la possibilità perché l'ho vissuto sulla mia pelle quando sono arrivato qua a Bologna, che è un posto speciale per questo tipo di calciatori e Ciro ha manifestato la volontà di rientrare. Non è facile perché ha uno stipendio importante. Bisogna confrontarsi anche con la sua società attuale. Non è una trattativa semplice, vedremo quello che ci diranno i prossimi giorni se ci sarà possibilità.

Immobile: il contratto con il Besiktas e l'offerta del Bologna

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per poter tornare in Italia e vestire la maglia del Bologna, che dopo aver sconfitto il Milan in finale di Coppa Italia ha ottenuto un posto per l'Europa League, Ciro Immobile ha chiesto al Besiktas una buona uscita di 2,5-3 milioni, dato che secondo il contratto l'ex capitano biancoceleste dovrebbe restare in squadra almeno per un altro anno, e il club di Italiano sembra pronta a far firmare al calciatore un accordo da un anno, con opzione per un'ulteriore stagione, a 1,8 milioni più bonus, manca soltanto il Si del club turco e il calciatore potrà tornare a casa.