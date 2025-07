Rovella-Inter: se l'offerta supera i 50 milioni i tifosi devono sperare nella fede del mediano

La situazione nella famiglia Lazio non è delle migliori, infatti, in virtù dell'articolo 90 comma 4 bis, dato che alla scadenza della trimestrale del 31 marzo la Società ha sforato i tre parametri FIGC (indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo del lavoro allargato), la Lazio non potrà acquistare nessun calciatore fino a settembre. Dato che nessun nuovo volto arriverà nella rosa, la Società ha dichiarato che nessun Big sarà in vendita, tuttavia, in caso di un'offerta che elimini la clausola rescissoria dei calciatori come ad esempio Nicolò Rovella, nel mirino dell'Inter, la scelta sarebbe soltanto del calciatore.

Inter-Rovella: la situazione

Nicolò Rovella ha conquistato il cuore dell'Inter, infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, ancora prima di cedere Calhanoglu, il club nerazzurro ha offerto alle aquile 35 milioni più Asllani, offerta subito rispedita al mittente anche perché Claudio Lotito ha più volte ribadito che non ha intenzione di smantellare la squadra e che nessun Big è in vendita, tuttavia, se l'Inter dovesse arrivare a 50 milioni, valore della clausola rescissoria, soltanto il rifiuto del numero 6 potrebbe far restare il calciatore, che ha sempre ribadito il suo grande amore per la maglia biancoceleste. Al momento Marotta non sembra essere disposto a pagare la clausola, tuttavia, questa potrebbe essere soltanto una strategia.

Lazio: la situazione a centrocampo in caso di addio di Rovella

Nel caso in cui l'Inter offrisse 50 milioni e Rovella accettasse l'offerta, per la Lazio si verificherebbe una vera emergenza a centrocampo, infatti, la campagna acquisti bloccata non permetterebbe la sostituzione del biancoceleste e resterebbero soltanto Belahyane e Cataldi per quel ruolo, inoltre, dato che il modulo del Comandante è il 4-3-3, ci sarebbero soltanto cinque elementi per 3 posti. Con Basic che é da tempo che non rientra in progetto, resterebbero Guendouzi, Dele-Bashiru è Vecino, tuttavia, anche nel caso in cui Rovella restasse alla Lazio, a gennaio si dovrebbe intervenire per aggiustare quel reparto.

