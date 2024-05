Canigiani: "La maglia celebrativa sta andando alla grande. Per le maglie da gara 24/25..."

Domenica 12 maggio, in occasione del match casalingo contro l'Empoli programmato alle 12:30, la società biancoceleste è pronta a festeggiare il cinquantesimo anniversario del primo scudetto conquistato dalla banda Maestrelli nella stagione 73/74. Tante sono le iniziative che la Lazio sta organizzando per un evento che coinvolgerà tutto il popolo biancoceleste.

Una maglia speciale

Per l'occasione verrà indossata dai calciatori in campo la maglia celebrativa che da una settimana è possibile reperire in tutti i negozi ufficiali di merchandising, oltre che sul sito della società. Per i collezionisti, la maglietta è venduta all'interno di un cofanetto di cartone rigido molto particolare e decorato dalle foto in bianco e nero più iconiche di quella magica annata. Proprio per parlare di quest'ultima iniziativa e delle maglie da gare future, è intervenuto ai microfoni di Radio Olympia il responsabile del settore marketing Marco Canigiani.

Queste le sue parole: