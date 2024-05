Serie A, i candidati al "Player of the Month": presente un calciatore della Lazio | FOTO

Mancano esattamente quattro giornate al termine del campionato di Serie A. Al momento sono due i verdetti ufficiali già sicuri: l'Inter è Campione d'Italia 2023/2024, mentre la Salernitana è la prima squadra retrocessa in Serie B. Tutti gli altri verdetti devono essere ancora decisi, dai piazzamenti europei alle altre due squadre che saluteranno il campionato di Serie A.

Serie A, i sei candidati al premio di "Player of the Month" di aprile: presente un calciatore della Lazio

Come di consueto, per ogni mese, la Lega Serie A premia un calciatore come "Player of the Month". Per questo mese di aprile, il profilo ufficiale Twitter della Lega Serie A ha annunciato i sei candidati che si contenderanno il premio: tra questi è presente anche un centrocampista della Lazio.

Si tratta del numero 10 biancoceleste Luis Alberto. Gli altri cinque candidati invece sono: Hakan Çalhanoğlu, centrocampista dell'Inter, Paulo Dybala, attaccante della Roma, Albert Guðmundsson, attaccante del Genoa, Ademola Lookman, esterno offensivo dell'Atalanta, e Matteo Politano, esterno d'attacco del Napoli.

"Player of the Month" di aprile, ecco come votare

La Lega Serie A, oltre ad aver annunciato i sei candidati al premio per il mese di aprile, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter ha pubblicato anche il link per permettere di votare il proprio calciatore preferito per il "Player of the Month". “I migliori di Aprile sono qui. Vota ora il tuo Player of the Month!”, questa la didascalia che accompagna il link per votare il calciatore.