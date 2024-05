Un giocatore del Monza si opera: ecco di chi si tratta

Un giocatore del Monza si è sottoposto quest'oggi ad un intervento chirurgico: si tratta di Patrick Ciurria, centrocampista classe 95' in forza ai brianzoli dal 2021. La sua stagione è stata molto travagliata, condita da molti infortuni che sono culminati con questa decisione che gli ha fatto terminare anzitempo l'annata. Ovviamente la sua assenza è scontata in vista del prossimo match contro la Lazio che si giocherà domenica 4 maggio alle 18:30 presso l'U-Power Stadium.

Gli assenti del match

Oltre a lui, nel Monza mancherà Gagliardini, che dovrà scontare la squalifica per diffida, oltre agli infortunati Carboni A., Bettella, Machin e Dani Mota Carvalho.

Nella Lazio non sarà del match il solo Gila: lo spagnolo proverà a recuperare per le ultime due di campionato contro Inter e Sassuolo. Oltre al difensore iberico scuola Real Madrid, Igor Tudor avrà a disposizione per il match di domenica tutti i componenti del gruppo squadra, anche il portiere Ivan Provedel, che in settimana si è allenato con il gruppo e ha ufficialmente smaltito l'infortunio rimediato con l'Udinese negli ultimi istanti della sfida.

Il comunicato ufficiale del Monza sulle condizioni di Patrick Ciurria: