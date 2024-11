Luis Alberto tra presente e passato: "Questa Lazio è da Scudetto!"

Luis Alberto, ex centrocampista della Lazio, ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, toccando diversi argomenti, tra cui l'attuale squadra di Baroni, che ha sorpreso tutti in questo inizio di stagione. "Spero che vincano lo scudetto", ha dichiarato lo spagnolo, sottolineando come i biancocelesti abbiano le qualità per puntare al primo posto, pur riconoscendo che l'Inter rimane la squadra più forte, seguita dal Napoli. "Il calcio di Baroni mi piace molto", ha aggiunto. All'inizio aveva qualche dubbio, ma ora il tecnico lo ha conquistato: "È una sorpresa affascinante". Luis Alberto ha ammesso che sarebbe un sogno vedere i tifosi laziali celebrare un titolo e ha anche confessato che avrebbe giocato volentieri in questa Lazio. Infatti, non avrebbe mai voluto lasciare la Capitale.

