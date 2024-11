CdS | Prove di ripartenza per Castrovilli: il rientro...

Prove di ripartenza per Castrovilli. Lunedì ha rimosso i punti al ginocchio e, dopo un controllo medico positivo, ha ripreso a correre leggermente a Formello, come riportato dal Corriere dello Sport. Il suo ritorno in campo, anche se in modo leggero, era stato inizialmente programmato per la prossima settimana, ma ha accelerato i tempi e anticipato la ripresa.

Il rientro

Questo rapido progresso è un segnale incoraggiante, considerando che sono passate solo due settimane dall’intervento al menisco del ginocchio sinistro, avvenuto l'8 novembre dopo uno scontro di gioco in allenamento. Se tutto continuerà senza intoppi, i tempi di recupero previsti saranno rispettati. Il rientro agli allenamenti con il gruppo è previsto per inizio dicembre, con due settimane a disposizione per ritrovare condizione e ritmo.

Un rinforzo in più

Castrovilli non vede l’ora di tornare, Baroni lo aspetta fiducioso e la società crede nel suo pieno recupero. L’idea di sostituirlo temporaneamente in lista con Akpa Akpro è stata accantonata: si preferisce puntare sul suo rientro. Una volta tornato, avrà tutto il mese di dicembre per consolidare il suo posto in squadra. Il resto si valuterà durante il mercato, ma a Formello c’è grande ottimismo: Castrovilli è visto come il primo vero rinforzo per la rosa.