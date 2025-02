Svelato l'arbitro di Milan-Lazio: i precedenti sorridono ai biancocelesti

Archiviato il pareggio a reti bianche in trasferta contro il Venezia in campionato e la sconfitta a San Siro contro l'Inter in Coppa Italia e la conseguente eliminazione della competizione nazionale, la Lazio è pronta nuovamente a scendere in campo contro il Milan per la ventisettesima giornata di campionato. La sfida è in programma per domenica 2 marzo alle ore 20:45 allo Stadio San Sito di Milano. Nel frattempo l'AIA ha svelato l'arbitro e la designazione di Milan-Lazio.

La designazione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Milan e Lazio, sfida valida per la 27° giornata di Serie A, a Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Fourneau, mentre alla Sala VAR ci saranno Mazzoleni (VAR) e Pezzuto (AVAR).

I precedenti

Gianluca Manganiello ha incrociato la Lazio ben undici volte: l'ultima risale allo scorso 3 febbraio in cui il fischietto di Pinerolo ha arbitrato Cagliari-Lazio per la ventitreesima giornata di campionato, terminata 2-1 a favore dei biancocelesti. In undici partite dirette da Manganiello la Lazio ha collezionato nove vittorie e due sconfitte. Un bilancio nettamente positivo per la squadra di Baroni.