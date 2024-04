Caso: "La Lazio ha giocato una grande partita contro la Juve. Sulla Champions..."

Intervenuto in esclusiva su Tag24, l'ex giocatore e allenatore biancoceleste Domenico Caso ha parlato della Lazio e dell'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus.

Queste le sue parole:

Sicuramente, la Lazio ha giocato una gran partita. L’unica pecca è stata la disattenzione nel finale, ma la prestazione è stata confortante. Quando esci in questo modo brucia, ma dimostra anche che la squadra c’è, ed è riuscita a tenere testa ad un avversario molto forte. Sta passando tempo, con l’allenatore che sta consegnando il suo credo alla squadra, anche se è ancora presto per parlare in senso assoluto di questa cosa. Anche la squadra dal punto di vista della concentrazione e della cattiveria è cambiata, lo si è visto ieri contro la Juventus



Sul cambio di Felipe Anderson:

Cambio Vecino – Felipe Anderson? Troppo facile parlare da fuori. Quello che conta è ciò che vede l’allenatore, e lui ha pensato che fosse la mossa più giusta. Io non starei a discutere su una cosa del genere, bensì sul fatto che questa prestazione debba rincuorare l’ambiente, perché la Lazio ha fatto una grandissima partita, che non può portare a polemiche in tal senso, dato che la mancata finale è arrivata per un episodio; ma fino a quel momento i biancocelesti non hanno sofferto la squadra di Allegri. Se fosse passata in finale, non avrebbe rubato nulla

Su Castellanos:

L’allenatore vede i giocatori durante la settimana e valuta per il meglio. L’argentino con questo modulo si trova bene, sul secondo gol ha fatto un movimento pazzesco, che denota che il Taty abbia qualità, quindi una certezza in più

Sulla qualificazione in Champions: