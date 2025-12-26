Il 2025 di Castellanos tra incertezze e infortuni: i numeri

Sabato alle ore 18:00 la Lazio concluderà il suo anno solare giocando in trasferta contro l'Udinese. Non è stata un'annata semplice per il popolo biancoceleste, a partire dal calo avuto con Baroni nei primi mesi, alla non qualificazione in Europa che non avveniva dal 2015/2016, il mercato bloccato in estate e l'emergenza cha ha colpito Sarri per via di infortuni, squalifiche e Coppa d'Africa. In particolare, ecco un'analisi dettagliata sul rendimento del Taty Castellanos nel 2025 sperando che possa aggiornare i suoi numeri proprio sabato con l'Udinese, l'ultimo ballo della Lazio in quest'annata.

I numeri di Castellanos nel 2025

Il suo anno solare vede 7 gol e 6 assist in tutte le competizioni compresa anche l'Europa League della scorsa stagione. I suoi numeri alla Lazio e nelle altre squadre in cui ha militato, ci dicono che non è mai stato un bomber di razza da 25/30 gol a stagione ma ha sopperito questa mancanza con gli assist e la qualità tecnica che non gli è mai mancata. Nelle primissime giornate di campionato, Castellanos ha messo ha segno 2 gol e 3 assist contro Verona e Genoa: i suoi movimenti spesso hanno aperto spazi per i suoi compagni che, nel caso di Guendouzi, Zaccagni e Cancellieri hanno ribadito in rete. Nelle ultime uscite non ha certamente brillato per condizione fisica e presenza come terminale offensivo, l'augurio è che già dalla prossima partita con l'Udinese le cose possano cambiare in meglio.

I problemi fisici avuti da Castellanos

Sul piano della tenuta fisica è stata un'annata difficile per Castellanos: da metà febbraio a fine marzo, l'attaccante argentino è stato costretto a rimanere ai box per un problema agli adduttori. Al suo rientro, una lesione al polpaccio lo ha tenuto nuovamente fuori per qualche settimana. Nell'ultimo mese della stagione 24/25, Castellanos ha messo a segno 2 gol contro Bodo Glimt e Genoa. I problemi fisici però non sono finiti: nella sosta di ottobre, il Taty ha saltato 6 partite stando fuori 1 mese e mezzo per un infortunio al bicipite femorale. Nelle ultime uscite non ha brillato per prestazioni in campo, le voci di mercato non lo hanno sicuramente aiutato. L'augurio per il nuovo anno è quello di averlo a disposizione regolarmente e magari con un rendimento migliore in campo.