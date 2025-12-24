Ricorso respinto per Basic: il croato salterà anche l’Udinese

È stata confermata la decisione sulla squalifica di due giornate effettive di campionato per Toma Basic. Il centrocampista croato, nel corso della sfida contro il Parma, è stato espulso per un fallo ai danni di un giocatore ducale, nello stesso match in cui anche Zaccagni ha ricevuto un cartellino rosso. Tuttavia, rispetto al capitano biancoceleste, per il croato la pena è stata più dura: due giornate di squalifica.

Ricorso respinto

La società biancoceleste, dal canto suo, ha presentato ricorso per consentire al centrocampista di giocare almeno la trasferta di Udine, ma la Corte d’appello della Figc ha confermato la decisione e respinto il ricorso della Lazio.