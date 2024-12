F1, la Ferrari pronta a un’impresa storica: tutte le combinazioni per diventare campione del mondo ad Abu Dhabi

Dopo anni di attesa, la Ferrari si trova nuovamente in corsa per un titolo iridato nell’ultimo Gran Premio della stagione. Il sorprendente risultato del caotico GP del Qatar ha permesso alla scuderia di Maranello di arrivare al GP di Abu Dhabi con una chance concreta di strappare il Mondiale Costruttori 2024 alla McLaren.

Ferrari a un passo dal sogno mondiale

L’impresa, però, è tutt’altro che semplice. Per conquistare il titolo, la Ferrari deve recuperare 21 punti alla McLaren, che guida la classifica. Non basterebbero nemmeno una doppietta di Charles Leclerc e Carlos Sainz, con giro veloce incluso, per garantirsi il successo. Tutto dipenderà anche dal piazzamento dei rivali Lando Norris e Oscar Piastri: alla McLaren bastano 24 punti per chiudere i conti e riportare a Woking un titolo che manca dal 1998.

Le regole che decidono il titolo in caso di parità

Nel caso in cui Ferrari e McLaren concludano la stagione a pari punti, il regolamento F1 assegnerà il titolo alla squadra con il maggior numero di vittorie nelle gare lunghe. Al momento, entrambi i team ne hanno conquistate cinque. In caso di ulteriore parità, saranno decisivi i secondi posti, dove la McLaren è in vantaggio con un netto 10-4.

Le combinazioni per il trionfo Ferrari

Ecco gli scenari possibili affinché la Ferrari possa laurearsi campione del mondo costruttori:

Vittoria con pareggio in classifica: se uno dei piloti Ferrari vince e la McLaren non ottiene punti sufficienti per mantenere il distacco, la Rossa conquisterebbe il titolo.

se uno dei piloti Ferrari vince e la McLaren non ottiene punti sufficienti per mantenere il distacco, la Rossa conquisterebbe il titolo. Performance McLaren sotto le aspettative: se Norris e Piastri non raggiungono i 24 punti richiesti, la Ferrari può approfittarne con un risultato dominante.

se Norris e Piastri non raggiungono i 24 punti richiesti, la Ferrari può approfittarne con un risultato dominante. Vittorie determinanti: più vittorie nei GP lunghi darebbero alla Ferrari la precedenza in caso di parità di punti.

Un’impresa difficile, ma non impossibile

La sfida per il titolo si deciderà sul circuito di Yas Marina, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. La Ferrari punta tutto sulla performance perfetta di Leclerc e Sainz, mentre i rivali della McLaren si preparano a difendere il loro vantaggio. Riuscirà il Cavallino Rampante a interrompere un digiuno che dura dal 2008?

