Lazio, Baroni prosegue con risultati e record: il tecnico eguaglia Inzaghi e spunta l’idea del rinnovo

La Lazio migliora sempre di più ogni giorno e lo dimostrano i risultati sul campo, in soli quattro giorni la formazione di Baroni ha battuto ben due volte quella che sembra la squadra maggiormente favorita per la vittoria dello scudetto: il Napoli di Conte. I biancocelesti hanno sfidato quasi tutti i calciatori del Napoli, considerando le seconde linee della Coppa Italia e titolari del campionato. Il risultato non cambia, sia giovedì che domenica, la Lazio persegue i propri obiettivi e dimostra sempre più consapevolezza e voglia di andare avanti.

Il punto di forza della squadra: il nuovo record di Baroni

I meriti di questa squadra sono tantissimi: un gioco anti posizionale in grado di valorizzare tutti, un organico che si sente sempre titolare e ha voglia di combattere sul campo, ma l’uomo in più di quest’anno è sicuramente il nuovo tecnico della Lazio Marco Baroni, arrivato dal Verona in quella che lui stesso considera la più grande e importante occasione della sua carriera, un percorso fatto di sacrificio, impegno e duro lavoro. In pochi mesi, il tecnico sta davvero camminando a grandi falcate nella storia centenaria della Lazio: 15 vittorie su 21 gare, eguagliato il record biancoceleste dalla nascita della Serie A (1929), stabilito da Simone Inzaghi nella stagione 2017-2018.

