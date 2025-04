FORMELLO | Lazio-Bodo Glimt: niente doppia punta, tocca a Pedro. Tavares verso la panchina

Archiviato il pareggio nel derby capitolino contro la Roma, terminato 1-1 allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Baroni si prepara al nuovo impegno casalingo sul rettangolo di gioco, questa volta per la sfida di ritorno per i quarti di finale di Europa League contro il Bodo Glimt, in programma domani, 17 aprile, alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Formello, scatta la rifinitura

Marco Baroni ritrova il gruppo al completo escluso l'indisponibile Patric per infortunio. Regolarmente in gruppo con i compagni Nuno Tavares che ha svolto le prove tattiche ma non sarà rischiato dal primo minuto. Il terzino portoghese ha smaltito la distrazione muscolare e partirà dalla panchina pronto ad entrare a gara in corso. Rilancio per Lazzari sulla corsia di destra mentre trasloca a sinistra Marusic, chiamato agli straordinari. Al centro della difesa si ricompone la coppia titolare con Gila e Romagnoli davanti Mandas. Il portiere greco al momento non sembra essere in discussione anche se una minima possibilità per Provedel è ancora viva. In mediana ha scontato il turno di squalifica Rovella, inutile dire che sarà la diga in mezzo al campo insieme a Guendouzi. Niente doppia punta in attacco, Baroni ha scelto Pedro per la trequarti con Isaksen e Zaccagni ai suoi lati. Il riferimento avanzato sarà Castellanos con Dia che partirà fuori dall'inizio.

LAZIO 4-2-3-1: Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

