Lazio-Verona, Zanetti: “Loro sono una grandissima squadra, Sarri…”

Manca sempre meno alla prima partita in stagione della Lazio davanti ai propri tifosi; dopo la brutta sconfitta alla prima giornata con il Como, i biancocelesti hanno voglia di rifarsi contro il Verona. Il tecnico degli scaligeri Zanetti ha presentato così il match di domenica in conferenza stampa.

Lazio-Verona, le parole di Zanetti in conferenza stampa

C'è una partita importantissima, in trasferta. Non ci possiamo permettere nemmeno per un minuto di non pensare alla partita. Rischiamo di diventare presuntuosi. Alzando la qualità è più semplice, ma non arrivano giocatori che vincono da soli. Dobbiamo mantenere la base mostrata a Udine. Sono i nuovi che devono entrare in questo binario e non viceversa. Le risposte poi devono arrivare sul campo in una sfida difficilissima. La Lazio è una grandissima squadra con un grandissimo allenatore. Chiedo concentrazione. Il mercato non ci deve togliere niente.

Quando sono pronti i nuovi?



Orban e Al-Musrati sono più avanti di Bella-Kotchap, che ha fatto una pre-season ai margini e senza amichevoli. Gli ho detto che prima di tutto deve mettersi a posto fisicamente. Orban ha una cosa burocratica che va fatta. Vediamo se sarà della partita, Al-Musrati farà domani il primo allenamento.

Gli indisponibili del Verona