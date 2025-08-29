Sabatini: “Se la Lazio non dovesse battere il Verona c’è da preoccuparsi”

La Lazio deve dare una risposta importante ai propri tifosi dopo il brutto esordio in casa del Como: domenica alle ore 20:45 i biancocelesti esordiranno all’Olimpico contro il Verona, si tratta anche del ritorno di Maurizio Sarri tra le mura amiche. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato così del momento della Lazio.

Se la Lazio non dovesse battere il Verona all'Olimpico, alla prima in casa c'è da preoccuparsi. Per me la squadra vista contro il Como è troppo brutta per essere vera, mentre il Como è bello, molto bello. Se la Lazio dovesse essere quella c'è un problema vero e proprio. Io mi aspetto una prova d'orgoglio da parte dei giocatori e anche da parte dell'allenatore, un segnale che eviti di chiudere un'estate in modo drammatico.