Dazn o Sky: dove vedere la Lazio nelle prossime tre partite

E' sempre un dettaglio che interessa particolarmente i tifosi di ogni club italiano. Quest'oggi la Lega Serie A ha reso noto, tramite un comunicato anticipi e posticipi della giornata che va dalla 27sima alla 29sima con rispettiva programmazione televisiva. Di seguito scopriamo dove il tifoso laziale potrà seguire la Lazio. I canali sono rispettivamente Dazn e Sky.

Le partite della Lazio

02/03/2025 Domenica 20:45 Milan - Lazio DAZN

10/03/2025 Lunedì 20:45 Lazio - Udinese DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 15:00 Bologna - Lazio DAZN

Periodo decisivo per i biancocelesti anche in Europa

Il periodo in questione che va dal 2 Marzo al 16 Marzo è particolarmente inteso e decisivo per la squadra di Marco Baroni. Non solo sfide importanti e delicate nel campionato di Serie A ma impegni decisivi arrivano anche in ambito europeo. Nelle tre partite sopra citate ci sarà anche l'andata di Europa League contro il Viktoria Plzen, il giorno 6 Marzo in trasferta per la Lazio. Poi i capitolini ospiteranno i cechi allo stadio Olimpico solo sette giorni dopo, il 16 Marzo. Poche parole a descrivere queste due settimane, periodo di fuoco e obiettivi importanti da definire.