Dal suicidio al ritorno al calcio: la storia di Beka Beka

Il calcio a volte commuove con storie incredibili che vanno oltre il rettangolo verde ed il pallone da calciare. La storia è quella del calciatore Alexis Beka Beka, 23 anni di età, una carriere promettente da giocatore e tanti problemi extra campo che in passato lo hanno portato al gesto estremo.

Beka Beka ha attraversato un momento molto delicato circa un anno e mezzo fa. Il 29 settembre 2023 il centrocampista aveva pensato di togliersi la vita gettandosi dal viadotto di Magnan (Alpi Marittime), prima di cambiare idea dopo ore di colloqui con i soccorritori. Da allora, ha iniziato un percorso di analisi per ritrovare sé stesso insieme alla sua famiglia e il calcio è diventato una parte integrante di questo processo.

Il ritorno al calcio

Sono passati tre anni e mezzo dalla sua ultima partita con il Caen, Alexis Beka Beka (23 anni) si prepara a indossare nuovamente la maglia del club francese. In realtà sarà quella della seconda squadra, che gioca nella quinta serie francese. Un modo senza dubbio per ripartire e lasciarsi alle spalle un passato decisamente triste.

Il nuovo contratto

Dopo la risoluzione del suo contratto con il Nizza nell'agosto 2024, Alexis Beka Beka era tornato nella squadra in cui è cresciuto, chiedendo al Caen di allenarsi con la squadra "B". Una richiesta ovviamente approvata da tutti, mentre iniziava anche un programma individuale con Guillaume Travers, un preparatore atletico. Cinque mesi dopo, l'ex giocatore della Lokomotiv Mosca si prepara a scrivere una nuova pagina della sua vita. Qualche giorno fa ha firmato un contratto amatoriale e il suo nome potrebbe figurare nella lista dei convocati per l'incontro di sabato contro il Grand-Quevilly (inizio alle ore 16 allo Stade de Venoix-Claude-Mercier). Non è assolutamente escluso che giochi qualche minuto ma il suo ritorno nel mondo professionistico è ancora molto lontano. Poco importa. la cosa più importante, per ora, è che Beka Beka sia felice.