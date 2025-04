Lazio: Sandro Sabatini rivela un inaspettato retroscena sul rapporto tra Allegri e la Lazio

Sandro Sabatini è un importante giornalista e conduttore televisivo, infatti, è stato responsabile della redazione di Tuttosport, capo ufficio stampa dell'Inter e vicecaporedattore di Sky Sport 24, ma non solo, il giornalista è stato anche direttore della testata online calciomercato.com e Consigliere del Cnog dal 2018 al 2021, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Durante la trasmissione Fuoriclasse, Sabatini ha rivelato un inaspettato retroscena sul rapporto tra il tecnico Massimiliano Allegri e la Lazio.

Pochi sanno che Allegri con Lotito era molto avanti qualche anno fa per andare alla Lazio. È stato dopo l'addio alla Juventus, quando è andato via Inzaghi. Poi lui decise di non andare.