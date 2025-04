Lazio-Bodo/Glimt, si amplia l'Olimpico: aperto un altro settore in Curva Maestrelli

Aperto un altro settore in Curva Maestrelli, lo riporta il giornalista Luigi Salomone de Il Tempo sul proprio profilo X. Nella serata di questa sera alle ore 21:00 andrà in scena all'Olimpico di Roma la gara di ritorno tra Lazio e Bodo/Glimt, in cui i biancocelesti dovranno ribaltare il risultato dell'andata per aggiudicarsi la qualificazione alle semifinali. In occasione di una delle gare più importanti della stagione, i tifosi laziali hanno raggiunto al momento quota 55mila spettatori. Ma stando a quanto riportato dal giornalista, la società avrebbe aperto un ulteriore settore in Curva Maestrelli.

Lazio-Bodo/Glimt: i posti disponibili in Curva Maestrelli

Ampliata un'altra sezione dello Stadio Olimpico per Lazio-Bodo/Glimt: saranno infatti 600/700 i posti disponibili per i tifosi laziali ancora a corto di biglietto in vista del match delle ore 21:00.

Il post di Luigi Salomone