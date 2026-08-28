Edon Zhegrova nel mirino della Lazio: la situazione
Le mosse di mercato in casa Lazio non sembrerebbero essere ancora finite. Molto dipenderà dalle possibili cessioni di questi ultimi giorni di mercato, in particolare di Matteo Cancellieri e Petar Ratkov.
Idea Zhegrova
Proprio per questo, la Lazio resta vigile sul mercato e valuta i possibili sostituti in caso di partenza. Sui taccuini della dirigenza biancoceleste sarebbe finito anche Edon Zhegrova della Juventus.
Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa per portare l'esterno offensivo kosovaro in biancoceleste prevede un prestito senza obbligo di riscatto, con il via libera dalla Juventus stessa. Anche la questione relativa all'ingaggio del giocatore sarebbe a favore della Lazio: lo stipendio del 27enne sui 2,5 milioni rientra nei parametri del club capitolino.
L'ipotesi Zhegrova resta subordinata alla partenza di Cancellieri
Tuttavia, l'operazione potrebbe concretizzarsi soltanto in caso di cessione di Cancellieri, che, secondo le ultime indiscrezioni, sembra aver rifiutato il trasferimento al Genoa. Al momento, queste suggestioni di mercato restano in stad-by, in attesa di possibili movimenti in uscita.