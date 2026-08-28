Cardone: "Romagnoli non resterebbe scontento alla Lazio. Zhegrova? C'è qualcosa di vero..."

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

Mancano quattro giorni alla fine del mercato, quindi sono giornate importantissime per tutte le squadre perché sono incomplete, eccezion fatta per l’Inter.

La Lazio deve preoccuparsi di non perdere tasselli importanti, mi riferisco a Romagnoli; da Bergamo mi hanno detto che da oggi alla fine del mercato saranno giorni decisivi. Questa era una trattativa legata anche all’eventuale qualificazione in Conference dell’Atalanta, arrivata poi arrivata ieri, e alla cessione di Ahanor. Questa è una situazione che cambierà l’assetto della squadra: dopo Pinamonti e Frattesi, la difesa con la partenza di Romagnoli sarebbe il reparto più indietro. Giuntoli e Percassi non pensano a Romagnoli, ma sarebbe una mossa per accontentare Sarri, che nel frattempo insiste.