Chi prenderà il posto di Luis Alberto?

Se lo chiedono i tifosi e ci ragiona il club nelle lunghe ore di riflessione a Formello, ma per ora la risposta non c'è. L'unica certezza è che la Lazio ripartirà senza l'altro leader tecnico assieme a Milinkovic delle ultime otto stagioni, ai quali va aggiunto anche Felipe Anderson. Partenze che fanno rumore, per questo non è semplice la ricerca dei sostituti, ma se per Sergej è stata tentata con l'accoppiata Guendouzi-Kamada lo scorso anno e per Felipe con Tchaouna, per il Mago il casting resta aperto in attesa di uno sprint vero. Partendo dai nomi certi, quello di Stengs ve lo avevamo anticipato settimane fa e prima ancora a gennaio. L'olandese piaceva già per il 4-3-3 di Sarri, si è sondato il terreno per inserirlo nel 3-4-2-1 di Tudor visto il doppio ruolo (esterno e trequartista) e farebbe comodo anche a Baroni. L'ultima volta che la Lazio ha bussato alla porta del Feyenoord si è sentita rispondere che non c'è l'intenzione di cederlo e che ha una valutazione di 20 milioni di euro, ma Fabiani ci sta riprovando di nuovo con 15 milioni più bonus.

Lazio, ritorno di fiamma per Samardzic?

Visti i rapporti con l'entourage del calciatore, il ds sta cercando di capire se ci sono le possibilità per abbassare le pretese dei vicecampioni d'Olanda, ma al momento risulta un compito arduo. Più o meno è questo il budget massimale (se possibile arrivandoci con i bonus) fissato per un colpo di livello sulla trequarti, inferiore ai 26 anni di età. Identikit che permette un ritorno di fiamma per Samardzic. Nonostante i soli 6 centri e 2 assist, nel momento più delicato il talento serbo si è caricato sulle spalle l'Udinese dimostrando di meritare palcoscenici differenti. L'annata complicata dei friulani, che hanno rivoluzionato l'area tecnica, ha spinto Lotito a sondare di nuovo il terreno per il classe 2002, con la convinzione che Pozzo possa abbassare le pretese rispetto a un anno fa. Non va scartata ancora la candidatura di Spertsyan del Krasnodar, ma la valutazione oltre i 18 milioni rende tutto più complicato, mentre il calo di rendimento da marzo in poi ha lasciato qualche dubbio in più su Colpani, ma il fantasista del Monza non va comunque depennato nonostante un costo di 20 milioni.



Valerio Marcangeli Il Messaggero