Novità importanti sul malore di Bove dopo Fiorentina-Inter

Il calcio italiano si è fermato ieri pomeriggio alle ore 18.17. Grande preoccupazione e ghiaccio nelle vene quando durante Fiorentina-Inter il calciatore Edoardo Bove si è accasciato a terra per un malore che ha destato immediatamente paura e sconforto tra giocatori, molti in lacrime, tifosi sugli spalti e addetti al soccorso. Attimi di grande angoscia, trasporto in ospedale e partita giustamente sospesa. La situazione con il passare delle ore si è confermata seria ma fortunatamente sotto controllo con il giocatore in cura all'ospedale Careggi con il ricovero in terapia intensiva.

L'ultimo bollettino

Il calciatore della Fiorentina ha passato una notte tranquilla e positiva e da quanto filtra è stato anche estubato. Edoardo Bove è sveglio, lucido e risponderebbe tranquillamente alle domande. Il primo referto parla di potassio basso aritmia ed arresto cardiaco. Un sospiro di sollievo per il mondo del calcio in forte apprensione per quanto accaduto ieri pomeriggio durante Fiorentina-Inter.

Altri dettagli sulla situazione Bove

I primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati ieri sera hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Al suo fianco fin dai primi minuti del ricovero, i genitori Giovanni e Tanja, e la fidanzata Martina, con il dottor Luca Pengue, responsabile medico dello staff medico della Fiorentina che ha trascorso fino alla tarda serata di ieri sera, rientrando già stamattina, all'interno dell'ospedale di Careggi, dove alle 9 è tornato anche il tecnico gigliato Raffaele Palladino, accompagnato dal team manager Simone Ottaviani. Un prossimo bollettino medico di aggiornamento sulle condizioni di Bove è atteso entro la tarda serata di oggi.