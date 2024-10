Lazio, Tchaouna esce dal campo visibilmente scosso: ecco cos'è successo

La vittoria di ieri della Lazio sul campo del Twente porta i biancocelesti a consolidare la prima posizione in classifica in co-abitazione con Tottenham e Anderlecht.

Insomma, un'altra giornata da ricordare per la squadra capitolina e per gli uomini di Baroni che stanno godendo di un grande momento di forma.

Ma non tutto è andato per il verso giusto. Nel finale di partita l'ex Salernitana Loum Tchaouna ha abbandonato il campo visibilmente scosso al minuto 89.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante biancoceleste, infatti, sarebbe stato vittima di cori razzisti provenienti dalle tribune occupate dai tifosi del Twente, un atteggiamento inaccettabile che ha suscitato in lui una forte reazione di rabbia e frustrazione.

In quei momenti concitati il calciatore era particolarmente agitato. A cogliere la gravità della situazione è stato Pedro che notando il disagio del compagno ed interpretando i suoi gesti, ha prontamente richiamato l’attenzione della panchina.

Lo spagnolo dunque, ha consigliato una sostituzione immediata, chiedendo che Tchaouna fosse fatto uscire dal campo per permettergli di allontanarsi di ritrovare la calma.

Una volta raggiunta la panchina, il calciatore francese ha confermato, davanti alle telecamere, l’accaduto, denunciando l’atteggiamento razzista a cui è stato sottoposto. Nel post partita, anche il mister Baroni ha voluto dire la sua.

Sono in difficoltà a parlarne perché è una cosa vergognosa ma purtroppo avvengono ancora queste cose. Non era previsto il suo cambio ma, vedendolo nervoso, ho deciso di sostituirlo. Non era più lucido.