Twente, Steijn contro l'arbitro: "Volevamo una serata memorabile, a noi veniva fischiato tutto"

Il Twente esce sconfitto dalla partita di Europa League contro la Lazio, e al termine Steijn ha condiviso le sue impressioni ai microfoni di Sportnieuws.nl:

L’arbitro ha preso una decisione giusta. Ha commesso un errore evidente, anche se è un peccato. Quante volte ci ha salvato? Non gli imputo nulla.

Non ci è stato concesso di toccarli, ogni cosa veniva fischiata. Loro potevano strattonarci, ma noi non potevamo reagire. Avremmo potuto schierare 11 kickboxer, ma sarebbe stato inutile. Volevamo una partita combattuta, ma evidentemente l'arbitro non era dello stesso avviso."