Baroni prepara l'Europa League: le ultime da Formello

Dopo la convincente vittoria contro il Milan la Lazio è tornata ad allenarsi per preparare la sfida europea contro il Viktoria Plzen in programma giovedì alle ore 21:00. La partenza per la Repubblica Ceca è invece fissata a domani pomeriggio con conseguente conferenza stampa di mister Baroni.

Gli assenti

Quest'oggi gli unici due che non si sono visti sul campo di Formello sono stati Gigot e Zaccagni, quest'ultimo a bordocampo per seguire l'allenamento visto che un problema fisico lo ha chiamato out. Hanno svolto, invece, un lavoro differenziato Hysaj, Castellanos e Marusic con Dele-Bashiru che ha fatto attivazione fisica e torello con la squadra per poi seguire un piano fisico individuale.

Le prove tattiche

Baroni ha riconfermato in blocco la lista UEFA presentata ad inizio anno decidendo di non inserire i nuovi acquisti del mercato di gennaio, per cui si andrà verso la riproposizione della Lazio delle ultime uscite con Noslin pronto a sostituire Zaccagni sulla fascia sinistra. La rifinitura di domani mattina in programma alle 11.00 chiarirà le potenziali scelte dal 1'.