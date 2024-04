Coppa Italia | Lazio-Juve, le probabili formazioni

Questa sera alle 21 la Lazio scenderà in campo all'Olimpico e affronterà la Juventus nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. Dopo la partita di campionato, finita 1-0 per la Lazio, e l'andata di Coppa Italia, terminata 2-0 per la Juve, quella di stasera sarà la terza volta che le due squadre si incontrano da quando Tudor siede sulla panchina biancoceleste.

Di seguito le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Cataldi, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Patric, Pellegrini, Rovella, Vecino; Isaksen, Pedro, Immobile.

Squalificati: -

Diffidati: Guendouzi, Castellanos

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Zaccagni.

JUVENTUS (3-5-2): Perin, Rugani, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa. All.: Massimiliano Allegri

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Djalo, Iling-Junior, Miretti, Alcaraz, Weah, Yildiz, Milik.

Squalificati: Gatti

Diffidati: Locatelli, Weah, Kostic

Indisponibili: De Sciglio, Kean