Lazio-Baroni: il futuro è da scrivere, ma il contratto parla chiaro

Futuro Lazio, tra campo e strategie: il punto sul contratto Baroni

La priorità resta il campo, ma il tema del futuro non può essere ignorato. In estate, tra la Lazio e Baroni si è creato un rapporto basato su fiducia e risultati concreti. Un legame che deve essere ulteriormente rafforzato e che, al momento opportuno, porterà a discutere di prospettive, accordi e, se necessario, del rinnovo. Se ne parlerà tra la primavera e l’inizio dell’estate, salvo decisioni diverse che potrebbero rimandare ogni valutazione a fine stagione.

Lazio e Baroni: un legame solido in attesa di novità

Il contratto Baroni con la Lazio, come riportato da Il Corriere dello Sport, è valido fino a giugno 2026, senza clausole che possano modificare la durata del secondo anno. La continuità sembra scontata, ma servirà un confronto per definire con precisione i dettagli della collaborazione futura. L’obiettivo comune, condiviso da società e allenatore, è chiaro: riportare la squadra in Champions League.

Il contratto e il sogno Champions: il futuro prende forma

Di recente, il direttore sportivo Fabiani ha ribadito l’importanza di questa sfida: «Conquistare un posto nell’élite del calcio europeo sarebbe fondamentale sotto ogni aspetto. Sul futuro? Lavoriamo con intelligenza e visione. Siamo tutti dalla stessa parte».